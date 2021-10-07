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Samsun'a şehit ateşi düştü

07 Ekim 2021 Perşembe 14:40
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Samsun'a şehit ateşi düştü

SAMSUN - SURİYE’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristler tarafında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse’nin (24) acı haberi, Samsun’daki ailesine ulaştı.



Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, nöbet tuttuğu sırada teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Çırakman Mahallesi’ndeki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Anne Selma Özköse, “Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, ‘yalan anne de, ben ölmedim de” diye ağladı.

Sözlü olan Şehit Tayfun Özköse’nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse’nin ise Ukrayna’da çalıştığı öğrenildi. Şehidin yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Samsuna şehit Ateşi Düştü
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