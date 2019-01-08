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Salihli'deki JES çalışması durduruldu

MANİSA'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi'nde inşaat çalışmalarına bir süre önce başlanan ve yaklaşık bir haftadır yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) faaliyetinin durdurulduğu bildirildi. Bunun üzerine mahalleli eylemlerini sonlandırırken, bir gün önce jandarma ekipleri tarafından sökülen çadır da mahalleliye teslim edildi.

Salihli'deki JES çalışması durduruldu

MANİSA'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Mahallesi'nde inşaat çalışmalarına bir süre önce başlanan ve yaklaşık bir haftadır yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden Jeotermal Enerji Santrali'nin (JES) faaliyetinin durdurulduğu bildirildi. Bunun üzerine mahalleli eylemlerini sonlandırırken, bir gün önce jandarma ekipleri tarafından sökülen çadır da mahalleliye teslim edildi.

08 Ocak 2019 Salı 14:40
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Salihli'deki JES çalışması durduruldu

MANİSA - Hacıbektaş Mahallesi'ndeki, jeotermal enerjiyi 30 yıllığına alan özel bir şirket, 76 dekarlık bir alanda 19,5 MWe kapasiteli bir santral kurmak için çalışma başlattı. Yerin 1000 ile 4 bin metre derinliğinden içerisinde bor, cıva, arsenik, kurşun, amonyak, antimuan, lityum, karbondioksit, hidrojen sülfür ve tuz kimyasalları bulunan 660 metreküp jeotermal akışkan çekilmesinin hedeflendiği kuyuların yer alacağı jeotermal santralin bir kulesinin inşaası, hukuk süreci tamamlanmadan başladı. Bunun üzerine köylüler tepki gösterip, direniş çadırı kurdu. Köylüler, çevrecilerin de destek vermesiyle JES'i protesto etmeye başladı. 4 Ocak Cuma günü çadıra gelen Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, şirketin çalışmaları durdurduğunu belirterek, köylülerden çadırı sökmelerini istedi. Ancak, köylüler kabul etmedi. Aynı gün gece yarısı 300 kadar jandarmanın katılımıyla çadır sökülüp, el konuldu. Yaşanan olaylar üzerine dün (Cumartesi) CHP Grup Başkanvekili, Manisa Milletvekili Özgür Özel, beraberinde partisinin Manisa milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile CHP Salihli İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık ile Hacıbektaşlı Mahallesi'ne gidip, JES'e karşı mücadele yürüten köylülerle bir araya geldi. İlk olarak Salihli Çevre Derneği yetkililerinden bilgi alan CHP heyeti, daha sonra benzer bir mücadelenin yürütüldüğü kırsal Kabazlı Mahallesi'ndeki köylülerle de bir araya geldi. Özel, daha sonra Manisa Valisi Ahmet Deniz ve jandarma yetkilileri ile görüştü. Bu gelişmelerin ardından söz konusu şirket Hacıbektaşlı Mahalhlesi'ndeki sondaj kulesini dün (Cumartesi) indirip, faaliyetini durdurdu. Bunun üzerine mahalleli eylemlerini sonlandırırken bir gün önce jandarma ekipleri tarafından sökülen çadır da mahalleliye teslim edildi. Özel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi:

"Vatandaşlarla yaptığımız konuşma ve sürece ilişkin aldığımız bilgilerden sonra Jandarma Komutanı ve Vali ile görüştük. Kendileri de çalışan şirketin hukuki olmadığını itiraf etmek zorunda kaldılar. Manisa Valisi'nin devreye girmesiyle şirketin çalışmalarını durdurduğu ve geri çekileceği belirtildi. Bunun üzerine Jandarma Komutanı ile görüşerek, köylülerimizin haberleşme hakkına getirilen engel ile birlikte köylülerimize yapılan fiili gözaltı uygulamasından duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Köylülerin jandarma tarafından sökülen ve bu sırada zarar gören 40 bin TL'lik çadırını da mücadelemiz sonunda geri aldık. Telefonlarımıza çıkmayan Salihli Kaymakamı'na da gerekli mesajı ilettik."

 

DHA

Son Güncelleme: 08.01.2019 14:45
Anahtar Kelimeler:
JES çalışmasıSalihliManisa
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