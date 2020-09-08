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Salgın başlayalı 7 ay oldu, maskeler hala yanlış takılıyor

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta açıklanmasının üzerinden yaklaşık olarak 7 ay geçti. Salgının en başından beri tüm doktorlar tek bir şeyi tekrarlıyor: Maske takın. Ancak sosyal medyada her geçen gün yeni bir skandal görüntü düşüyor. Maskeler bazen güneşten korunmak için göze, bazen bir düğün halayında mendil, bazen de kolda aksesuar gibi tutuluyor. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil bol gelen maskelerin yanlardan hava almaması için bir yöntem göstererek vatandaşlara tavsiye verdi.

08 Eylül 2020 Salı 14:20
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Salgın başlayalı 7 ay oldu, maskeler hala yanlış takılıyor

"MASKE ŞART 'BENİM BELİRTİM YOK' DEMEYİN"


Maskelerin kullanımını hakkında bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil şunları söyledi: "Öncelikle maske takmak şart. Hastalık belirtisi olmayan, kendini hasta hissetmeyen kişiler de mutlaka maske takmalılar. Maske takılmadan önce eller su ve sabunla 20 saniye süre ile yıkanmalı, su ve sabuna ulaşım olmadığı durumlarda da dezenfektan ile hijyen kurallarına uyularak temizlenmelidir. Maske takılırken kenarlarından lastik veya iplerinden tutularak kulak arkasına takılmalı ve maske ön yüzüne dokunulmamalıdır; dokunulduğu durumda ise eller yine hijyen kurallarına uyularak temizlenmelidir.


Maskenin yüze tam olarak yerleştiğinden emin olunmalı, boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Buruna tam olarak yerleştirmek için metal kısmı üst taraftan bastırılmalıdır. Maske çıkarılırken de yine sadece iplerinden veya lastik kısımlarından tutularak çıkarılmalı ve kâğıt havluya sarılarak veya bir poşet icine konularak ağzı kapalı kutulara atılmalıdır. Ayrıca maske çıkarıldıktan sonra da mutlaka eller su ve sabunla yıkanmalı veya el dezenfektanı ile temizlenmelidir. Bunun yanısıra maske nemlendiğinde, öksürme veya hapşırma sonrasında da maske mutlaka değiştirilmelidir."


MASKELERİ NASIL SAKLAMALIYIZ?


Maskenin yemek yeme gibi herhangi bir ihtiyaç için çıkarılması durumunda, kola veya alına takılmaması, çeneye indirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çıragil, " Maskeler çıkarıldığında direk olarak cebe, çantaya konulmamalı, içe doğru katlanıp kağıt bir havlu ya da kilitli bir poşet içine konulması gerekmektedir” dedi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
SalgınMaskeler Hala Yanlış Takılıyor
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