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Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.

07 Temmuz 2020 Salı 14:26
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Sakarya'daki patlama ile ilgili flaş gelişme!

SAKARYAHendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan  patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaPatlamaHendekFabrikaYangın
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