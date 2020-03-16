Sahte 'koronavirüs tedbirleri' belgesi hakkında soruşturma

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir kısım haberlerde, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı iddia edilen belgenin yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "16 Mart 2020 tarihi itibarıyla 'umuma açık israf eğlence yerleri', 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla eczaneler ve hastaneler hariç olmak üzere insanların toplu olarak bir araya gelebileceği spor salonları, yüzme havuzları, kulüpler, dernekler, kütüphaneler, parklar, otobüs terminalleri, alışveriş merkezleri ile 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin geçici olarak kapatılması, 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla süpermarketlerin Pazartesi-Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün 08.00-16.00 saatleri arasında açık olmaları gibi bir takım önlemler alınacağı; internet üzerinden mal ve hizmet sunan tedarik zincirleri ile taşımacılık, tarımsal faaliyetler, benzin istasyonları, bankacılık, sigorta ve posta hizmetlerinde herhangi bir aksama olmayacağı; mezkur kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi ve konunun gizli kalması adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, şeklinde gerçek dışı bilgilere yer verildiğinin tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgililer hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı" denildi.