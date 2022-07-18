ŞAHİN OKULLARA HAZIR PREPARAT GÖNDERECEK

HABER: NİHAT İLİKCİOĞLU

Konya Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan Eğitimci – Yazar – Youtuber – Araştırmacı Lütfi Şahin yapacağı çalışmalarda kendisinde bol miktarda bulunan lam ve lamel aparatlarını boşa götürmeyeceğini söyledi. Elinde bulunan lam ve lamelleri kullanarak hazır preparatlar hazırlayacağını ve bu hazır preparatları öncelikle Konya’da bulunan okullara göndereceğini belirtti.

Şahin yapmış olduğu açıklamada hazır preparatları hazırlarken hızlı yapıştır yapıştırıcısını kullanacağını ve preparatların uzun ömürlü olacağını bildirdi.

Ülkesindeki bütün çocukları evladı gibi gördüğünü söyleyen Şahin yaptığı çalışma ile bilimsel yöntem ve tekniklerin kullanılmasında bir damla bırakmış olacağını belirtti.