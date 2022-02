ŞAHİN, RIŞVANLI TARIM VE DURMAZ TARIM `I GAPTARIM FUARINDA ZİYARET ETTİ

HABER: DİNÇER KARACALAR



Durmaz ise ziyaret sonrası açıklama yaptı. Rışvanlı Tarım ve Durmaz Tarım olarak GAPTARIM fuarında 2.cı katılım yılımız standımızı ziyaret eden TBB Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin `in bizleri standımızda ziyaret etti. Bizde Rışvanlı Tarım ve Durmaz Tarım olarak yapmış olduğumuz yenilikler hakkında bilgi verdik. Tarım Her Şeydir diyorum mutlaka herkesin birgün köyüne dönüp tarımla uğraşacağını söylüyorum. Ziyaretinden dolayı Başkan Şahin `e teşekkür ediyoruz. GAPTARIM fuarı çok güzel katılımcıların ve ziyaretçilerimize yapmış olduğumuz çalışmaları anlatarak güzel çalışmalara imza attık fuar sonrası çiftçilerimizin tarlalarında donanımlı ekibimizle çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz .tarım doktoru olarak diyorum her bir çiftçinin mutlaka bir tarım doktoru olması lazım gerçek adres ise Gaziantep Şubemiz Rışvanlı Tarım , Nizip Şubemiz ise Durmaz Tarım ` dır. Bizde hizmette sınır yok yeterki çiftçi istesin biz hizmeti onların ayaklarına götürüyoruz.