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Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 196 göçmen, olumsuz hava koşulları nedeniyle zor durumda kalınca yardım istedi. Yardım talebi üzerine sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri botlarla kurtararak, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.

03 Mart 2020 Salı 12:44
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Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışırken olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda kalan göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri, son 3 günde 105'i Afganistan, 36'sı Suriye, 20'si Senegal ve 35'i Kongo uyruklu olmak üzere 196 kaçak göçmeni, yardım talepleri üzerine kurtardı. Göçmenler, sahil güvenliğe ait botlarla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
196 GöçmenYardımSahil Güvenlik
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