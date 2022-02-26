Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 Sözleşmeli Personel alınacak.



Başvurular 24 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.



Personel alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.