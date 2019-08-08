Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99208
ALTIN
262.613
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6207
EURO
6.1176
3 bin 600 yıllık batıkta kazı
3 bin 600 yıllık batıkta...
Kınalıada'da Süleyman Seba Günü
Kınalıada'da Süleyman Seba Günü
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini merkezi araştırılıyor
Samsun'da kazıda ulaşılan Hititlerin dini...
Kurban Bayramı’na özel beslenme önerileri
Kurban Bayramı’na özel beslenme önerileri
Sarıyer'de trafik kazası
Sarıyer'de trafik kazası
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:42
3 Okunma
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 18 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden Ürdün'e gidecek Ürdün uyruklu iki yolcunun üst ve valizinde arama yaptı. Yapılan aramada 67 özel dizayn edilmiş kutu içerisinde 603 kaçak bal arısı ele geçirildi. Muhafaza altına alınan arılar, Arı Yetiştiriciliği Birliğine teslim edildi. Ürdün uyruklu Muhammet Abdullah Issa O. (45) Shehab Mazın A. (35) gözaltına alındı. Kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapılan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen HavalimanıBal ArısıOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği
Erdoğan'dan Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü tebriği
MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe
MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe
Çeşme- Atina arasındaki feribot seferleri durdu
Çeşme- Atina arasındaki feribot seferleri durdu
TSK'dan Anıtkabir açıklaması
TSK'dan Anıtkabir açıklaması
'Veteriner gözetimindeki geçici kesim yerleri tercih edilmeli'
'Veteriner gözetimindeki geçici kesim yerleri tercih edilmeli'
Eski milletvekili Gündoğan, son yolculuğuna uğurlandı
Eski milletvekili Gündoğan, son yolculuğuna uğurlandı
Lüks yaşam süren çete, 4 yılda 20 milyon lira dolandırmış 
Lüks yaşam süren çete, 4 yılda 20 milyon lira dolandırmış 
Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'da 420 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans