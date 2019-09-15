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S-400'de ikinci sevkiyat tamam

S-400'de ikinci sevkiyat tamamlandı

S-400'de ikinci sevkiyat tamam

S-400'de ikinci sevkiyat tamamlandı

15 Eylül 2019 Pazar 18:03
7 Okunma
S-400'de ikinci sevkiyat tamam

ANKARA, (DHA) 

MSB: S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikali bugün tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nca 27 Ağustos'ta başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikalinin bugün tamamlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sistemin kurulum çalışmalarının ve kullanıcı personelinin eğitiminin sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline de 27 Ağustos 2019'da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır. Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanmaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
S-400Sevkiyat
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