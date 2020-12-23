Rüzgar Sertkaya'dan Dijital Medya Eğitimi!

Haber: Hüseyin Uygur

Sosyal Medya Uzmanı ve Dijital Medya Danışmanı Rüzgar Sertkaya, İstanbul'da gençlere sosyal medya eğitimi vermeye devam ediyor.

Sertkaya, ''İletişimin yeni bir şekli olarak karşımıza çıkan sosyal medyayı tehlikesiz hale getirmek bizim elimizde. Tehlikeli yönleri fark edersek ve de çocukları ve gençleri koruyabiliriz. Sosyal medyanın en büyük zararı kişileri sosyal medya bağımlısı yapmakta.

Kullandığımız sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar pekçok kullanıcıda endişe ve stres yaşatmaya başladı. Takipçi sayılar, beğenilmeme korkusu kişinin devamlı endişe içinde olmasına neden oluyor.'' ifadeleriyle sosyal medya kaygılarına da değindi.

Dijitalleşme süreci geliştikçe, kurumlarda alanında uzman dijital pazarlamacılara ve sosyal medya yöneticilerine ihtiyacı arttığını belirten Sosyal Medya Uzmanı Rüzgar Sertkaya, gençlere online eğitim programı hazırlayarak gençleri bilgilendirmeye başladı. Sosyal medya kanallarının algoritmalarını öğrenme ve reklam kampanyaları ile birlikte inceleme gibi konularda da bilgi sahibi olacak gençler aynı zamanda dijital medyanın bireye yararları ve zararları konusunda da bilgiye sahip olacaklar.