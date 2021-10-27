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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

27 Ekim 2021 Çarşamba 10:56
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Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÇANAKKALE - ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 08.20'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus Savaş Gemisiçanakkale Boğazı
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