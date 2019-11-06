Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101144
ALTIN
275.716
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4146
EURO
6.3908
Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor
Red Bull Chess Masters'da elemeler...
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta sahneleniyor
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta...
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli...
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak...
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan ‘kara büyü’ objesi bulundu
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 11:10
8 Okunma
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - Marmara Denizi'nden bugün saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait SB-739 borda numaralı askeri römorkörü saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Rus askeri römorkörü Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çanakkale BoğazıRus Askeri Römorkörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı
MSB'den Atatürk için 'Daima kalbimizdesin' paylaşımı
İkinci ortak kara devriyesi tamamlandı
İkinci ortak kara devriyesi tamamlandı
HDP önündeki eylemde 64'üncü gün
HDP önündeki eylemde 64'üncü gün
Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde 5 terörist, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi
Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda gözaltı kararı
Operasyonlar peş peşe geldi: Çok sayıda gözaltı kararı
Ayvacık'ta 131 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık'ta 131 kaçak göçmen yakalandı
Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı
Haluk Levent, annesini son yolculuğuna uğurladı
Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi
ABD’nin zırhlı aracı Kamışlı'da!...
ABD’nin zırhlı aracı Kamışlı'da!...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans