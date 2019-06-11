Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93739
ALTIN
246.668
DOLAR
5.7971
STERLİN
7.3795
EURO
6.5596
Meslek liselilerden elektrikli araçların otoyolda şarj olacağı proje
Meslek liselilerden elektrikli araçların otoyolda...
Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için yemek yiyin
Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek...
Konyaspor'da olağanüstü kongre heyecanı
Konyaspor'da olağanüstü kongre heyecanı
TGC'nin 73. kuruluş yıldönümü kutlandı
TGC'nin 73. kuruluş yıldönümü kutlandı
Ağaoğlu'ndan Yusuf için Lille’den gelen teklife teşekkür
Ağaoğlu'ndan Yusuf için Lille’den gelen...

"Rumların tutuklama kararı yetkisizdir"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan vazgeçmesi için baskı oluşturulduğunu belirterek, uluslararası tutuklama kararı çıkaran Güney Kıbrıs’ın bu kararının yetkisiz olduğunu söyledi.

"Rumların tutuklama kararı yetkisizdir"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan vazgeçmesi için baskı oluşturulduğunu belirterek, uluslararası tutuklama kararı çıkaran Güney Kıbrıs’ın bu kararının yetkisiz olduğunu söyledi.

11 Haziran 2019 Salı 11:55
4 Okunma
"Rumların tutuklama kararı yetkisizdir"

İSTANBUL - İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fatih sondaj gemisi mürettebatına ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Ada topraklarındaki zenginliklerin iki devletin eşit olarak bölüşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Caşın, Birleşmiş Milletler kararlarında da bu kaynakların her iki toplumun ortak iradesinde olduğunu ifade etti.

"TUTUKLAMA OLURSA DENİZ KUVETLERİ ATEŞ AÇAR"

Tutuklama kararının yetkisiz, hukuken sakat ve hiçbir hükmünün olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Caşın, savaş çıkması durumunda sorumluluğun Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Caşın, "Akdeniz’deki gemi egemen bir devlet olarak Türkiye’ye aittir. Araştırma gemisinin uluslararası sulardaki faaliyetleri Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku sözleşmesi, uluslararası genel hukuk kurallarına göre Türkiye’dedir. Eğer tutuklama girişimi olursa Türkiye’nin deniz kuvvetleri ateş açar. Bu durumda doğacak kayıplardan Güney Kıbrıs Rum yönetimi sorumludur" dedi.

Amerika ve Avrupa Birliği’nin (AB) bölgede Türkiye’yi görmezden geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bunun NATO ve müttefiklik ilkelerine ters olduğunu belirtti. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tutuklama kararını tek başına almasının mümkün olmadığını ifade eden Prof. Dr. Caşın, "Onu azmettiren Brüksel ve Washington’dur" diye konuştu.

"TÜRKİYE ASLA GERİ ADIM ATAMAZ"

Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı olduğunu aktaran Prof. Dr. Caşın, "Türkiye asla geri adım atamaz. Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz, zaten yetkililer söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hukuka aykırı adımı KKTC’nin ve Türkiye’nin egemenlik haklarına tecavüzdür. Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı vardır. Doğacak sorumluluk Rumlara aittir" ifadelerini kullandı.  

"İSRAİL’İNDE PARMAĞI VAR"

Bu adımla Türkiye’yi suçlu duruma düşürmek, savaş nedeni çıkarmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Mesut Hakkın Caşın, olayda İsrail’in de parmağı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

"TÜRKİYE’NİN SADECE PAZAR OLMASINI İSTİYORLAR"

İsrail, Mısır, Yunanistan ve Suudi Arabistan’ın Doğu Akdeniz’de deniz ve hava tatbikatlarını Türkiye üzerinde baskı unsur oluşturmak için yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Türkiye’nin Doğa Akdeniz’de 150 yıl yetecek kadar yer alan hidrokarbon kaynaklarından vazgeçmesi için baskı oluşturuluyor. Bizi bölgeden diskalifiye etmek istiyorlar. 'Türkiye sadece pazar olsun oradan çıkan kaynakları satın alsın' mantığı var. Böyle bir şeyi Türkiye kabul edemez" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı CaşınGüney KıbrısDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon! Çok sayıda gözaltı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda operasyon! Çok sayıda gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Morallerini yüksek tutsunlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Morallerini yüksek tutsunlar
Bakan Ersoy: Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımız
Bakan Ersoy: Önceliğimiz gurbetçi vatandaşlarımız
Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri havadan vuruldu
Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri havadan vuruldu
Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak
Dev yolcu uçağı, Cuma günü Saros Körfezi'ne batırılacak
TÜRKİYE’MİZ KUŞATILIYOR MU?
TÜRKİYE’MİZ KUŞATILIYOR MU?
Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları
Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları
Uzman Onbaşı, Hakkari'den törenle uğurlandı
Uzman Onbaşı, Hakkari'den törenle uğurlandı
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28'e çıktı
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28'e çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans