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ROMANLAR KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI AHMET ÇOKYAŞAR `DAN ÖRNEK ÇALIŞMA 

Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Haklarında Çıkan haberler konusunda Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Romanlar Konfederasyonu olarak yapılan Örnek çalışmalar ve basında çıkan haberlere karşı açıklamalarda bulundu. Biz bu ülkenin evlatlarıyız diye açıklamalarına başladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:49
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ROMANLAR KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI AHMET ÇOKYAŞAR `DAN ÖRNEK ÇALIŞMA 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA –ÖZEL HABER 

 Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Romanlar Konfederasyonu olarak 2017 yılında başlattığımız Ağlayan gözler kutsal topraklarda projemiz kapsamında firmalar aracılığı ile 2020 yılının şubat ayına kadar 3000 kardeşimizi umreye gitmelerine destek olduk. 

Umre ücretlerinin yarısını biz üstlendik.. 
Ancak pandemi süreci başladığında gitmesi gereken vatandaşlarımızı kaotik ortam ötürü gönderemedik halen Suudi Arabistan umreye hiç bir ülkeden kimseyi kabul etmemektedir. Buna rağmen Bir takım art niyetli insanlar arka planda vatandaşlarımızı kandırarak bizlerin kendilerini Dolandırdığımızı yönünde basında açıklamalar yaptırmışlardır. 

Vatandaşlarımıza yapılması gereken geri ödemelerin zamanında yapamadığımızdan dolayı bu iftira bize atılmıştır. 

Pandemi döneminde ödeme yapmadığımız büyük sorunlarla karşılaştık bu minvalde milyonlarca insan dünyada sıkıntılar çekti birçok çalışan işinden oldu şirketler battı ekonomiler çöktü bunları göz önünde bulundurduğumuzda bizimde bu sıkıntıları yaşamamız normal olarak karşılanmalı buradan belirtmek istediğim bu sorunu birlik ve beraberlik  içinde aşacağımızı birilerinin Yalnız yönlendirmelerine kulak almamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Savcılık soruşturmalarında dolandırıcılık yoktur denmesine rağmen bu konunun biri veya birileri bizleri yıpranmak amacı ile bizi yerel mahkemelere baş vurup hakkımızda suç duyurusunda bulunmuşlardır. Hukuk sürecinde yapılan incelemeler ve araştırma neticesinde bize mesnetsiz yapılan suçlamalardan dolayı her hangi bir suç unsuruna rastlanmadığından dolayı savcılık tarafından dosya kapatılmıştır. Bizlerde haklı olarak hakkımızda karalama kampanyası başlatan ve bizleri toplum nezdinde onursallaştırmaya başlatan kişiler hakkında avukatlar vasıtası ile suç duyurusunda bulunduk. 


Projemiz devam etmektedir. bu süreçte normalleşmeye doğru giden Dünyada faaliyetlerimizi devam edeceğiz. Umreler açıldığında gitmeyenleri göndereceğiz.
Bu son vatandaşlarımızda gönderdikten sonra programı sonlandıracağız. 


Bizler Bu ülkenin evlatlarıyız bizde herkes birdir Romanlar Konfederasyonu olarak herkese kapımız açıktır ..


Bize bu okların nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmamız ve Ak Partiden aday olmanızdan kaynaklanmaktadır. Romen vatandaşlar dün, bugün ve her daim devletin yanında oldular ve olmaya devam edecektir. Cumhur İttifakını savunmak siyasi bir vazife değil MİLLİ bir vazifedir...

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
RomanlarKonfederasyonAhmet çokyaşar
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