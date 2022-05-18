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Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada

18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:15
Rize-Artvin Havalimanı terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 14 Mayıs'ta hizmete açılan, Türkiye’nin 58’inci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın terminal binaları ve çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesinin yapım aşamalarının her anı, kayda alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlandırılmış görüntüleri "Bir mühendislik harikası Rize Artvin Havalimanı" notuyla paylaştı.

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Projede 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve 4,4 milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı, 5 yılda tamamlanarak 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.



YAPIM AŞAMASI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5‘inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip havalimanının 49 bin metrekaresi Karadeniz’in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi. Türkiye’nin 58’inci havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binaları ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen ve gövdesi aydınlatılan kulenin yapım aşamaları ise anbean kaydedildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlandırılan görüntüleri, "Bir mühendislik harikası Rize-Artvin Havalimanı" notu ile sosyal medyada paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeArtvin HavalimanıKule BinasıTerminal
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