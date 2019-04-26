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Rıza Sarraf'ın köşkünde keşif yapılıyor

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan dava kapsamında köşkte keşif yapılmaya başlandı.

Rıza Sarraf'ın köşkünde keşif yapılıyor

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan dava kapsamında köşkte keşif yapılmaya başlandı.

26 Nisan 2019 Cuma 12:27
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Rıza Sarraf'ın köşkünde keşif yapılıyor

İSTANBUL - Davaya bakan İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart tarihli duruşmada, köşkte keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkeme, köşkün anahtarının Ebru Gündeş'ten sorulmasına, anahtarın bulunamaması durumunda da çilingir tarafından kapının açılmasına karar vermişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda mahkeme heyeti ve bir fen bilirkişisi, bir mimar ve üç inşaat mühendisinden oluşan keşif heyeti bugün sabah saatlerinde Kandilli'de bulunan köşke geldi. Heyet keşif için köşke giriş yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza SarrafKöşkKeşif
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