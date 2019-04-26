Rıza Sarraf'ın köşkünde keşif yapılıyor

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan dava kapsamında köşkte keşif yapılmaya başlandı.