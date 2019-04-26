Rıza Sarraf'ın köşkünde keşif yapılıyor

İSTANBUL - Davaya bakan İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart tarihli duruşmada, köşkte keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkeme, köşkün anahtarının Ebru Gündeş'ten sorulmasına, anahtarın bulunamaması durumunda da çilingir tarafından kapının açılmasına karar vermişti.
Mahkemenin kararı doğrultusunda mahkeme heyeti ve bir fen bilirkişisi, bir mimar ve üç inşaat mühendisinden oluşan keşif heyeti bugün sabah saatlerinde Kandilli'de bulunan köşke geldi. Heyet keşif için köşke giriş yaptı.
DHA