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Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar

Hastaların sağlığına kavuşması için cansiperane görev yapan sağlık çalışanlarına her gün 3 öğün yemek hazırlayan yemekhane görevlileri, koronavirüs salgını döneminde de riske rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Bir dizi tedbir alarak çalışan işçiler, yemek dağıtımı için girdikleri pandemi servisinde ise ekstra önlemler alıyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:20
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Riske rağmen yemek dağıtımına devam ediyorlar

ANTALYA - Pandemi hastanelerindeki koronavirüsle mücadelede, sağlık çalışanları kadar hastanelerin diğer birimlerinde görev yapan işçiler de görev alıyor. Hastanelerdeki yoğunluğun azalmasına rağmen işçiler, bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Görev başındaki işçiler aynı zamanda koronavirüse yakalanmamak için bir dizi tedbir alıyor.

Antalya'daki pandemi hastanelerinden olan Kepez Devlet Hastanesi'nde görev yapan işçiler de bunlardan bazıları. Hastanenin yemekhanesinde çalışan görevliler, gün boyu tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanları için yemekleri hazırlıyor ve dağıtıyor. Hastanenin en üst katında bulunan üretim tesislerinde sabah erken saatlerde başlayan yolculuk, akşam yemek saatine kadar sürüyor.

Pandemi öncesinde günlük bin kişilik yemeğin yapıldığı üretimhanede, salgın nedeniyle sayının düşmesiyle birlikte 250 kişilik yemek hazırlanıyor. Her öğünde farklı 4 çeşit yemeğin hazırlandığı yemekhanede, 41 kişilik ekip görev yapıyor. Ramazan ayı nedeniyle sahur saatinde de yemeğin çıktığı yemekhanede, iftar saatinde ise oruç tutan çalışanlar için tekrar yemek çıkıyor. Herkesin ayrı bir görevinin olduğu yemekhanede, kimi görevliler yemekleri pişirirken, kimileri dağıtımda, kimileri ise bulaşıkhanede görev yapıyor.

Yemek dağıtımı için 7 katlı hastanenin her katına 2'şer kişi çıkan ekipler, pandemi servisindeki dağıtım sırasında ise koruyucu ekipmanlar kullanıyor. Servisteki hastaların kapısında tek kullanımlık tabaklara koyulan yemekler, odalara bırakılıyor. Bu sırada yemeği bırakmak için odaya giren görevli ise her oda çıkışında ekipmanlarını değiştiriyor. Dağıtımın ardından yemekhane katında buluşan görevliler, tek kullanımlık ekipmanlarını özel poşetlere koyduktan sonra kendilerini dezenfekte ediyor.

Yemek saatinin ardından çalıştıkları bölgeleri temizleyen işçiler, yetişemedikleri durumlarda da birbirlerine destek oluyor. Görevlilerin gün içerisindeki çalışmalarında kullandıkları kıyafetleri de günlük olarak yıkanıyor. Mesai bitiminde kıyafetlerini de özel poşetlere koyan çalışanlar, evlerine gitmeden önce kendilerini tekrar dezenfekte ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıPandemiRiskYemek Dağıtımı
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