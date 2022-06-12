'Rezervasyon' dolandırıcılığının 9 aylık faturası, 2 milyon dolar

(Antalya), (DHA)

Kızılağaç Turizm Yatırımcıları ve İşletmeciler Derneği (KITUYAD) üyeleri, internetten 'sahte tatil siteleri' aracılığıyla yapılan rezervasyon dolandırıcılığına karşı alınacak tedbirleri değerlendirdi. Siber güvenlik uzmanlarından bilgi alan turizmciler, web güvenliği, güvenlik operasyonları, adli bilişim ve sosyal mühendislik ile kişisel verilerin güvenliği, internet dolandırıcılığı, tehdit, istihbarat, güvenlik standartları konularında eğitim aldı. Etkinlikte polis ve jandarma personeli de turizmcilere internet dolandırıcılığıyla mücadele konusunda bilgi verdi.



'ÖLÇÜLEBİLEN ZARAR 2 MİLYON DOLAR'



Koronavirüs salgınıyla insanların e-ticarete yöneldiğini belirten siber güvenlik uzmanı Serhat Aydemir, "Sokağa çıkma yasakları ile birlikte insanlar e-ticaret sitelerine, online alışveriş sitelerine yöneldi. Turizm sektöründeki online rezervasyonlardaki problemlerin temelinde de bu yer alıyor. E-ticaret platformlarının altyapısı yeni sisteme hazırlıksız yakalandı. İlgili platformlardan veri hırsızlığı gerçekleşti. Bu sadece e-ticaret platformları ile ilgili değil; bazı bankalarda da bu yaşandı. Çalınan verinin ekonomiye ne kadar zarar verdiğinin ölçülmesi kolay değil. Bunların dolaylı etkileri çok fazla. Dolaylı etki üzerinden milyarlarca zarar verdiğini söyleyebilirim. Veriler birilerine satılıyor. Bu verileri satın alan kişiler keyfine bunları satın almıyor, bir yerlerde kullanıyor. Sahte internet sitesinden yapılan rezervasyon dolandırıcılığının 9 aylık süreçte turizm sektöründe ölçülebilen zararı 2 milyon dolar. Tespit edilemeyen, ölçülemeyenler de var" dedi.



'TELEFONLA HİÇBİR BİLGİYİ VERMEYİN'



Küçük bilgi kırıntılarından büyük bilgiler edinen dolandırıcıların güven kazandıktan sonra insanların parasını aldığını vurgulayan Aydemir, "Sizi bir bankadan arıyormuş gibi yapıp, adresinizi, banka bilgilerinizi verip 'Kimlik numaranızı alabilirim' veya 'Annenizin kızlık soy isminin 2'nci ve 5'inci harflerini söyleyin' diyebilirim. Bunu birkaç kere tekrarladığımda anne kızlık soy ismini alabilirim gibi düşünün. Küçük bilgi kırıntısından büyük bilgileri sizden alıp, daha sonra daha büyük bir platformda size büyük bilgilerinizi verip, paranızı alma hikayesi bu. Kesinlikle karşı tarafa bilgilerinizi vermeyin. Telefonla hiçbir bilgiyi vermeyin" diye konuştu.



'MAĞDURLARIN PARASIYLA TATİL YAPIYORLAR'



Salgın nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün siber saldırılara maruz kaldığını belirten KITUYAD Başkanı Osman Ergin, "Pandemi sonrası turizm ihtiyacının artması ile bu alana siber saldırılar arttı. Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Acente dolandırıcılığını önlemek, bunların önüne geçebilmek için gerekli tedbirler üzerinde fikir alışverişi yaptık. Dolandırıcılar, mağdurların parasıyla tatil yapıyor. Şubat ayından mayıs sonuna kadar topladığı ganimetle otellerde, Avrupa'da tatil yapıyorlar" ifadelerini kullandı.