Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
114833
ALTIN
290.887
DOLAR
5.9466
STERLİN
7.8578
EURO
6.6801
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi
2019-2020 Sezonu Süper Lig takım...
Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
Tarsus'ta off-road yarışları nefes kesti
Dünyanın estetik raporu açıklandı
Dünyanın estetik raporu açıklandı
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda omurga ağrılarını yüzde 40 oranında artırdı”
“Teknoloji son 2 yılda çocuklarda...
Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
Denizlispor'da yedeklere ilgi büyük
İş fırsatları için hemen tıkla!

Resulayn'da bomba yerleştirilen araç imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından alıkonularak bomba düzeneği yerleştirilen aracın, Suriyeli araç sahibinin ihbarı ile imha edildiğini ve facianın önlendiğini duyurdu.

Resulayn'da bomba yerleştirilen araç imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da PKK/YPG'li teröristler tarafından alıkonularak bomba düzeneği yerleştirilen aracın, Suriyeli araç sahibinin ihbarı ile imha edildiğini ve facianın önlendiğini duyurdu.

31 Aralık 2019 Salı 15:38
8 Okunma
Resulayn'da bomba yerleştirilen araç imha edildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn’da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi" denildi.

'TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Paylaşılan videoda aracın görüntüsüne ve imha edilmesine ilişkin görüntüler yer aldı. İhbarı yapan araç sahibi Suriyeli sürücü, videoda olayı şöyle anlattı:

"Davudi aşiretinden bir kadını Resulayn'a götürmemi söylediler. Kadını ve çocuğunu almak için beklerken PKK/YPG'li teröristler geldi. Teröristler bana, 'sen insan kaçakçısısın' dedi. 'Ben böyle işler yapmıyorum' dedim. Sadece insanları istedikleri yere parayla götürüyorum. Beni okula götürüp orada tuttular. 2 gün nezarete attılar. Evraklarımı verdiler, aracımı bana teslim ettiler. 'Aracında bir şey yok' dediler. Yoldayken PKK/YPG'li teröristler beni arayıp, 'aracına bomba koyduk, kendini de, askeri de öldüreceksin' dediler. Türk askerine haber verdim. 'Yolda durup bekle, hemen geliyoruz' dediler. Hemen geldiler, aracın her yerini aradılar. Benzin deposunda ve aracın tavanında bomba buldular. Aracımı uzaktan patlatıp imha ettiler. Bana teşekkür ettiler. 'Allah'tan kimseye zarar gelmeden bize haber verdin' dediler. Allah razı olsun. Türk askerine teşekkür ediyorum. Allah'a şükrediyoruz. Bu olayda kimse ölmedi."
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıResulayn
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz
MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz
PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı
PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı
Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı
Bakan Akar'dan yeni yıl mesajı
Bakan Akar'dan yeni yıl mesajı
DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz
DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz
2019 yılına damgasına vuran olaylar
2019 yılına damgasına vuran olaylar
Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik
Bakan Pekcan: 2019'da 8,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik
HDP önündeki eylemde 119'uncu gün
HDP önündeki eylemde 119'uncu gün

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans