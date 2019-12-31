Resulayn'da bomba yerleştirilen araç imha edildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Resulayn’da PKK/YPG terör örgütü tarafından alıkonularak aracına patlayıcı yerleştirilen Suriyeli kardeşimiz ilk fırsatta durumu Mehmetçiklerimize bildirdi. Bombalı aracın Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmesiyle bir facia daha önlendi" denildi.



'TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'



Paylaşılan videoda aracın görüntüsüne ve imha edilmesine ilişkin görüntüler yer aldı. İhbarı yapan araç sahibi Suriyeli sürücü, videoda olayı şöyle anlattı:



"Davudi aşiretinden bir kadını Resulayn'a götürmemi söylediler. Kadını ve çocuğunu almak için beklerken PKK/YPG'li teröristler geldi. Teröristler bana, 'sen insan kaçakçısısın' dedi. 'Ben böyle işler yapmıyorum' dedim. Sadece insanları istedikleri yere parayla götürüyorum. Beni okula götürüp orada tuttular. 2 gün nezarete attılar. Evraklarımı verdiler, aracımı bana teslim ettiler. 'Aracında bir şey yok' dediler. Yoldayken PKK/YPG'li teröristler beni arayıp, 'aracına bomba koyduk, kendini de, askeri de öldüreceksin' dediler. Türk askerine haber verdim. 'Yolda durup bekle, hemen geliyoruz' dediler. Hemen geldiler, aracın her yerini aradılar. Benzin deposunda ve aracın tavanında bomba buldular. Aracımı uzaktan patlatıp imha ettiler. Bana teşekkür ettiler. 'Allah'tan kimseye zarar gelmeden bize haber verdin' dediler. Allah razı olsun. Türk askerine teşekkür ediyorum. Allah'a şükrediyoruz. Bu olayda kimse ölmedi."

