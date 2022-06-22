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'Resmi koruma alanı ilan edilen bölgenin yüzde 20'si yandı'

22 Haziran 2022 Çarşamba 10:46
'Resmi koruma alanı ilan edilen bölgenin yüzde 20'si yandı'

MUĞLA - Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, dün saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin, alevlerin etki ettiği alanın yapısal özelliklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. İlemin, "Geçtiğimiz yaz ağustos ayında bu alanın hemen güneyinde büyük bir yangın yaşamıştık. Yaklaşık 70 bin hektarlık bir alan yanmıştı. Bu sene de bu bölgede bir yangın başladı. Burası Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak 2020 yılında ilan edildi. Bizim 2017 yılında bu bölgede yapmış olduğumuz doktora çalışmalarımızın sonucunda bu bölgede çok önemli 4 tane yaban hayatı unsuru tespit ettik. Bunların birisi ülkemizin güneybatısında yayılış gösteren önemli bir yaban kedisi olan karakulak. Aynı zamanda dünyada bir kızılçam ormanında yaşayan tek bozayı popülasyonu bu bölgede yaşıyor. Alanda nadir de olsa kurt görünüyor. Kurtların deniz seviyesine çok yakın yaşadığı noktalarda bir tanesi. Bu çok önemli bir özelliği. Görmüş olduğunuz vadi tabanlarında bu bölgeye has orman türü var. Geniş yapraklı günlüklü ormanları. Bu vadinin tabanında akan sularda su samurları yaşıyor. Bu bölgedeki suyun nadir, temiz olduğunun göstergesi indikatör bir tür olan su samurları" diye konuştu.



Bölgenin, 4 farklı yaban hayvanının bulunduğu yer olduğunu söyleyen İlemin, "Bu 4 yaban hayvanın burada olmasından dolayı bu bölge resmi olarak korunan alan ilan edildi. Biz bu bölgede halihazırda 2 araştırma projesi yürütüyoruz. Araştırma projemiz geçen yıl yanmış sahalardan bu bölgeye intikal etmiş yaban hayvanlarının alanı nasıl kullandığıyla ilgiliydi. Yaban hayatını takip etmek için bölgede fotokapanlarımız vardı. Gece bize görüntüler gelmeye başlayınca biz hemen alana geldik. Bu sahanın yaklaşık yüzde 20'si yanmış durumda. Alan batıdan yanarak geliyor, doğuya doğru geliyor. Umut ediyoruz ki yüzde 30'u geçmeden bu durumu kapatırız. Yangın ilk başladığı anda duyu organları yüksek ve gelişmiş olan canlılardan kuşlar ve memeli hayvanlar ilk önce dumanı duyuyor. Dumanı hissediyorlar ve dumanın aksi yönünde bu canlılar yer değiştirmeye başlıyor. Gün ağarır ağarmaz kuşlar yangının tersi istikamete uçarak kaçıyor. Bölgede 50-60 civarında boz ayı popülasyonu var onlar da yangının aksi istikametine gidiyor. Bunun dışında alanda karakulak var. En yoğun yaşadıkları alan bu sahaydı" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 22.06.2022 10:47
Anahtar Kelimeler:
MarmarisYangın
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