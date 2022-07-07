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Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile sosyal ağ hesaplarından resmi ilanların duyurusunu yapan gazetelere ek gösterge verilmesinin önü açıldı. Böylece resmi ilanlar, fiziki gazete ve internet sitesinin dışında sosyal ağlar üzerinden 70 milyona yakın takipçiye ulaşacak.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:57
Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak

Basın İlan Kurumu’nun Mayıs 2022 Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı nüshasında yayımlandı.

Yönetmeliğin 4, 5, 7, 9, 29, 73, 82, 103, 104 ve 109. maddelerinde yapılan değişiklik ile ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerin yüzölçümü ile dergilerin asgari yüzölçümleri yeniden belirlenirken; dijital pano kullanımının görünürlüğü artırıldı, gazetelerin sosyal ağları üzerinden ek gösterge almaları sağlandı. Söz konusu değişikliklerle Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de uygun hale getirilmiş oldu.

Dijital pano görünür yerde bulunacak

Basın İlan Kurumu, 2016 yılında mevzuatta yaptığı değişiklikle resmi ilanların gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinde yayınını zorunlu kılmış; uygulama ile resmi ilanların daha çok kişiye ulaşması sağlanmıştı.

Yeni düzenleme ile resmi ilanların ön izlemesinin gösterildiği ve ilan.gov.tr’ye yönlendirme içeren dijital pano (widget) uygulamasının gazetelere ait internet haber sitelerinin ana sayfasında görünür bir şekilde yer alması zorunlu hale getirildi.

Ek gösterge ve yüzölçümü şartları değişti

Yönetmeliğin 73. maddesi gereğince ek gösterge uygulamasından yararlanan gazetelerde aranılan 4,50 metrekare yüzölçümü 3,75 metrekareye indirildi. 103. maddedeki yalnız resmi reklam yayınlayan gazete ve dergiler için asgari 1,60 metrekare olan yüzölçümü ise, 1,50 metrekare olarak yeniden belirlendi.

Resmi ilanlar gazetelerin sosyal ağlarında

Dijital dönüşümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar ile özellikle yerel gazetelerin internet haber sitelerinin etkin yayın yapmasını sağlayan ve resmi ilanların görünürlüğünü artıran Basın İlan Kurumu, resmi ilanların yayınladığı mecralar arasına gazetelerin sosyal ağlarını da ekledi.

Basın İlan Kurumu, Temmuz 2022’de yaptığı incelemede resmi ilan yayınlayan 961 gazeteden 557’sinin en az bir sosyal medya hesabının bulunduğunu; 508 gazetenin Facebook, 398 gazetenin Twitter, 142 gazetenin Instagram, 8 gazetenin Linkedin, 196 gazetenin ise Youtube hesabı olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 70 milyon takipçisi bulunan gazetelere ait sosyal ağların, resmi ilanların görünürlüğünü artırmada ve şeffaflığı sağlamada büyük rol oynayacağı değerlendirilerek Yönetmeliğin 73 ve 82. maddelerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, ilan.gov.tr’de yayınlanan resmi ilanları haberleştirerek internet haber sitelerinde ve sosyal ağ hesaplarında duyuran gazeteler, ek gösterge alarak daha fazla resmi ilan yayınlama hakkı kazanırken resmi ilanların ulaştığı kişi sayısı artacak

Diğer taraftan bu gazeteler, sosyal ağ hesaplarında Basın Ahlak Esaslarına aykırı davranışlarda bulunmaları halinde, ek gösterge uygulamasından en fazla iki aya kadar yararlanamayacak.

Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-7.htm

Son Güncelleme: 07.07.2022 10:59
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Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında Da Yayınlanacak
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