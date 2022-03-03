Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.016,73
ALTIN
879,62
DOLAR
14,14
STERLİN
19,01
EURO
15,73
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist...
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Bursa Teknik Üniversitesi 30 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Teknik Üniversitesi 30...
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Akdeniz Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

REFİK SALİH, LONDRA KLASİK MÜZİK YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANDI

Piyanist Refik Salih, pandemi nedeniyle bu yıl online düzenlenen Londra Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda master kategorisinde mansiyon ödülünü kazandı.

03 Mart 2022 Perşembe 12:23
REFİK SALİH, LONDRA KLASİK MÜZİK YARIŞMASI’NDA ÖDÜL KAZANDI

HABER: NEDRET HOTUN

Okan Üniversitesi Konservatuvarı Yüksek Lisans öğrencisi Refik Salih, 40 ülkeden piyanistlerin katılımı ile online düzenlenen Londra Klasik Müzik Yarışması’nda piyano dalında master kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Altı yaşında piyano eğitimine başlayan Refik Salih, Trakya Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat dalından mezun oldu. Piyano eğitimi sırasında Sloven piyanist Marina Horak'tan ve Consenza Konservatuarı'ndan Prof. Roberto Issoglio’dan masterclass eğitimi aldı.

Müzik alanındaki tecrübelerini gönüllü çalışmalarıyla çocuklara aktaran Refik Salih, 2017 yılında Eğirdir Müzik Festivali kapsamında kırsal kesimde yaşayan çocuklara piyano eğitimi verdi.

Türkiye, Avusturya, Malezya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güney Kore, Rusya, İsveç ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 40 ülkeden piyanistlerin katıldığı Londra Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda Haydn Piyano Konçertosu No:4 HB 8 eserini icra eden piyanist, 23-24 yaş aralığı master kategorisinde piyano dalında mansiyon ödülünü ülkemize getirmeyi başardı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Piyanist Refik SalihLondra Uluslararası Klasik Müzik Yarışması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği
Kızılay’dan Ukrayna’ya insani yardım malzemesi desteği
AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da
AFAD'ın 8 TIR'lık insani yardımı, Ukrayna ve Moldova'da
7’nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı
7’nci Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı
UKRAYNA’DA KİRLİ SAVAŞ OYUNU OYNANIYOR
UKRAYNA’DA KİRLİ SAVAŞ OYUNU OYNANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı fizyoterapist ve aşçı alımı yapacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
Bağcılar Belediyesi zabıta alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Lidya Grup ve Kongsberg’den Global Dev İş Birliği
Lidya Grup ve Kongsberg’den Global Dev İş Birliği
'Boğazların anahtarı Türkiye'dir'
'Boğazların anahtarı Türkiye'dir'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma