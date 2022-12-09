Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.939,91
ALTIN
1.079,03
DOLAR
18,65
STERLİN
22,89
EURO
19,69
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Uzman Yardımcısı alacak
Milli Güvenlik Kurulu Genel...
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru
Orman Mühendisleri Odası'ndan serbest...
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 24 Sözleşmeli Restoratör alacak
Türkiye Yazma Eserler Kurumu...
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
SGK Müfettiş Yardımcısı alacak
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Neşe Kavak: Her şeyin başı sağlıktır!

09 Aralık 2022 Cuma 15:29
Prof. Dr. Neşe Kavak: Her şeyin başı sağlıktır!

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Kavak:

Yeni yıl yepyeni umutlar, yepyeni başlangıçlar demektir. Yeni yıl ayrıca yeni kararların alındığı, yeni hedeflerin konulduğu bir dönemdir aynı zamanda. Sigarayı bırakmak, diyet yapmak, spora başlamak gibi kararlar alınır her yeni yılda. Çok klasik gibi görünse de bence bu hedefe ulaşmak, başarı sağlamak için güzel bir dönemeçtir. Hedef olmadan, karar olmadan başarı da olmaz. Bu yeni yılda alınan kararlara mutlaka “sağlıklı yaşam”ı da eklenmesini tavsiye ederim. Maalesef 21. yüzyılda; hareketsiz yaşam tarzı, stres, çevresel toksik yük, doğallıktan uzak beslenme koşulları, hava kirliliği gibi birçok etken nedeniyle kronik hastalıklar adeta bir salgın gibi toplumları sarıyor. Lütfen bu yeni yılda bir karar alalım ve kendimize değer verelim, sağlıklı bir yaşam sürebilmeyi hedef edinelim. Pandeminin bize öğrettiği bir nefes sıhhatin paha biçilmez değerini tekrar hatırlayalım ve bunun için gerekli adımları atmayı ihmal etmeyelim. Erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayalım ve yılda bir kez genel sağlık kontrolünden geçelim. Bol su içelim, mutlaka sevdiğimiz bir sporu yapalım. Akdeniz usulü diyet tarzını benimseyelim; sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim, et ve et ürünlerine daha az yer ayıralım. Özellikle 50 yaş üstü kadınlar tüm bunların yanı sıra magnezyum ve D vitamini gibi birtakım takviyeleri almalarını tavsiye ederim. Unutmayalım; yeni yıl dileklerimiz hep “sağlık, huzur ve mutluluk” temennileriyle başlar. Çünkü her şeyin başı sağlıktır! 2023’e girerken kendimize bir iyilik yapalım, sağlıklı yaşama adım atalım. Kararlar almaya, hedefler koymaya, umut etmeye devam edelim. Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Academic HospitalProf. Dr. Neşe Kavak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 yıllık taş ustası Babacan, ‘Zümrüt aşkın taşıdır’
30 yıllık taş ustası Babacan, ‘Zümrüt aşkın taşıdır’
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
Zelenski: Savaş, Rus yöneticilerinin tarihi hatalarından biri
Zelenski: Savaş, Rus yöneticilerinin tarihi hatalarından biri
Burcu Kaya Yılın En İyi Çıkış Yapan Stil Danışmanı Seçildi!
Burcu Kaya Yılın En İyi Çıkış Yapan Stil Danışmanı Seçildi!
Ayşe Şen: Birlikte üretmeyi öğrendik
Ayşe Şen: Birlikte üretmeyi öğrendik
Masalevi...
Masalevi...
Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır
Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: İçimize sinmeyen bir şey olursa imzalamayız
Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: İçimize sinmeyen bir şey olursa imzalamayız
MSB, Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı
MSB, Mehmetçiğin zorlu operasyon şartlarını paylaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول