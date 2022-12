Prof. Dr. Neşe Kavak: Her şeyin başı sağlıktır!

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Kavak:

Yeni yıl yepyeni umutlar, yepyeni başlangıçlar demektir. Yeni yıl ayrıca yeni kararların alındığı, yeni hedeflerin konulduğu bir dönemdir aynı zamanda. Sigarayı bırakmak, diyet yapmak, spora başlamak gibi kararlar alınır her yeni yılda. Çok klasik gibi görünse de bence bu hedefe ulaşmak, başarı sağlamak için güzel bir dönemeçtir. Hedef olmadan, karar olmadan başarı da olmaz. Bu yeni yılda alınan kararlara mutlaka “sağlıklı yaşam”ı da eklenmesini tavsiye ederim. Maalesef 21. yüzyılda; hareketsiz yaşam tarzı, stres, çevresel toksik yük, doğallıktan uzak beslenme koşulları, hava kirliliği gibi birçok etken nedeniyle kronik hastalıklar adeta bir salgın gibi toplumları sarıyor. Lütfen bu yeni yılda bir karar alalım ve kendimize değer verelim, sağlıklı bir yaşam sürebilmeyi hedef edinelim. Pandeminin bize öğrettiği bir nefes sıhhatin paha biçilmez değerini tekrar hatırlayalım ve bunun için gerekli adımları atmayı ihmal etmeyelim. Erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayalım ve yılda bir kez genel sağlık kontrolünden geçelim. Bol su içelim, mutlaka sevdiğimiz bir sporu yapalım. Akdeniz usulü diyet tarzını benimseyelim; sebze ve meyve ağırlıklı beslenelim, et ve et ürünlerine daha az yer ayıralım. Özellikle 50 yaş üstü kadınlar tüm bunların yanı sıra magnezyum ve D vitamini gibi birtakım takviyeleri almalarını tavsiye ederim. Unutmayalım; yeni yıl dileklerimiz hep “sağlık, huzur ve mutluluk” temennileriyle başlar. Çünkü her şeyin başı sağlıktır! 2023’e girerken kendimize bir iyilik yapalım, sağlıklı yaşama adım atalım. Kararlar almaya, hedefler koymaya, umut etmeye devam edelim. Herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum…