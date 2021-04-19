Prof. Dr. Ali Özek için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı

İSTANBUL - İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Prof. Dr. Özek çin bugün Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Özek'in yakınları katıldı.



Prof. Dr. Özek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.



“PROF. DR. ALİ ÖZEK, ‘BUNDAN SONRA HER AY SİZE BURS VERECEĞİM’ DEDİ”



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kıldırdığı cenaze namazı sonrası Prof. Dr. Ali Özek ile bir anısını anlattı:



“Okula abim ile başladık. Okulumuzun müdürü Prof. Dr. Ali Özek, bizi yanına çağırdı. ‘Siz iki kardeşsiniz sıkıntı yaşarsınız. Bundan sonra her ay size burs vereceğim’ dedi. Ali Özek hocamız, uluslararası boyutta dini faaliyetlere destek veren bir hocamızdır. Ali Özek hocamızın yaptığı camileri, üniversiteleri herkes bilir. Aynı zamanda hocamız ömrünün son 20 yılını orta Asya'da dini faaliyetlerine ayırmıştır. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin.”