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Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:26
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Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.


HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. 

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı. Müge YARIMBATMAN - Semih ÇALIŞKAN - Kubilay ÖZEV - İSTANBUL- (DHA)      

TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE ANILDI

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için  görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Vefat haberi oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu Çapa Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı. Anma için fakülte önünde toplanan grup sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya geldi.  Anma törenine katılan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Tükek, " İç hastalıkalrını ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık. Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Cemil Taşçıoğlu Son Yolculuğuna UğurlandıKoronavirüs
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