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Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası

28 Eylül 2021 Salı 14:41
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Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası

ORDU - ORDU'da takip ettiği üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldüren Özgür Arduç (36), yakalandığı sırada iki polis memurunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek' ve 'polis memurlarını öldürmeye teşebbüs' suçlarından 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 günü akşam saatlerinde Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra kent merkezinde esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu da bıçakla yaraladı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'ye yönelik eyleminden dolayı 'yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önceki duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’ndan kati rapor talep etti. Raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında süre göz önüne alınarak, bu davada tahliye kararı verildi.

8'İNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Raporun mahkemeye ulaşması üzerine sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 8'inci duruşması yapıldı. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada polis memurlarından Zeki Çelik ile Özgür Arduç'un avukatı yer alırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılmadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, eldiven taktığı ve tulum giydiği görüldü. 

'CEZAMIN KESİLMESİNİ İSTİYORUM'

Özgür Arduç, mahkeme başkanının "Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Cezamın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" cevabını verdi. 

Mahkeme heyeti, polis memurlarından Zeki Çelik'i öldürmeye teşebbüsten 15 yıl, Haydar Değerli'yi ise yaralamaktan 9 ay olmak üzere, Özgür Arduç'u 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA

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Cerenin KatiliPolislere Saldırıdan Yargılanan
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