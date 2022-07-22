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Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak

22 Temmuz 2022 Cuma 12:31
Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 öğrenci alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak. Adaylar 25 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecekler.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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