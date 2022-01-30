Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,983.18
ALTIN
779.43
DOLAR
13.55
STERLİN
18.16
EURO
15.12
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak
Konya Gıda ve Tarım...
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında yangın sonrası 'zehir' tehlikesi

30 Ocak 2022 Pazar 17:18
Plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında yangın sonrası 'zehir' tehlikesi

ADANA, (DHA)

Cukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Türkiye genelinde plastik ve geri dönüşüm fabrikalarında meydana gelen yangınların listesini çıkararak 'yangın haritası' oluşturdu. 2021'de 121 yangının çıktığını belirten Doç. Dr. Gündoğdu, 1 ton plastiğin yanması ile 1 ton karbondioksit gazının atmosfere yayıldığını vurgulayarak "Böylelikle çok miktarda zehirli kimyasal, besin zincirinden içme suyuna kadar dahil oluyor" dedi.

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Birimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, dünya genelinde plastik ve geri dönüşüm fabrikalarındaki yangınların artması ve 2020 yılı Ocak ayında İnterpol tarafından konuyla ilgili bir rapor yayınlanmasının ardından Türkiye'deki durumu incelemek için bir proje başlattı. Bu sektördeki fabrikalarda çıkan yangınları, haber siteleri gibi açık kaynaklardan elde ettiği bilgilerle listeleyen Gündoğdu, kurduğu sistemle durumu haritalandırdı. Haritaya göre, belli bölgelerde yoğunlaşan yangınların en çok yaşandığı iller; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Manisa ve Adana olarak sıralandı.

'HER 2-3 GÜNDE 1 YANGIN ÇIKIYOR, CİDDİ ARTIŞ VAR'

2019 yılından sonra bu tip yangınlarda ciddi bir artış olduğunu belirten Doç. Dr. Gündoğdu, "2019 yılında Türkiye'de 33 plastik ve geri dönüşüm fabrikası ile ilişkili depo yangınlarının olduğunu rapor ettik. 2020 yılına gelindiğinde sayının 65'e çıktığını gördük. 2021 yılında sayı birden 121'e çıktı. Hatta 2022'nin başında bile Ocak ayının ilk 10 gününde 3 tane yangın çıktı. Bu sektördeki fabrikalarda her 2-3 güne bir yangın çıkıyor. Plastik yanıcı bir madde ve özellikle depolama koşullarında birinci derecede yangın riski taşıyor. Özenli toplanmadığı, ayrı ayrı depolanmadığı müddetçe yanma riski var. Dolayısıyla önlemlerin de buna göre alınması gerekiyor" dedi.

'BU İŞLETMELERİN SORUŞTURULMASI GEREK'

Bu fabrikaların bazılarında ithal edilen atıkların da yakılmış olma ihtimali olduğunu ifade eden Doç. Dr. Gündoğdu, "Yangınlar, çoğunlukla kimsenin olmadığı zamanlarda, gece saatlerinde çıkıyor. Ayrıca depo kısmında olması dikkat çekiyor. Nedeni bilinmiyor. Nedeni bilinenler arasında 'elektrik kontağı' gösteriliyor. Bu da tipik 'kazara' çıkan yangına en önemli gerekçelerden oluyor. Geri dönüşüm sektörünün bu duruma önlem alıp, almadığı konusunda da herhangi bir işarete rastlamadık. Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir yönetmelik değişikliği ile yangınların, kasıtlı çıktığı tespit edilirse o işletmenin lisansının iptal edileceği belirtildi. Bu işletmelerin ciddi anlamda soruşturulması gerekiyor" diye konuştu.

'BESİN ZİNCİRİ İLE İNSANLARA TAŞINIYOR'

Tüm bunların ekosistemin yanı sıra insan sağlığı açısından da büyük riskler taşıdığının altını çizen Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Çünkü bu dumanların içerisinde plastiğin 1 tonunun yanması ile beraber 1 ton karbondioksit gazı çıkıyor. Bu karbondioksit salımı da iklim krizinin en büyük nedenlerindendir. Bunların yanmasıyla beraber dioksin, furan, kalıcı organik kirleticiler, alev geciktiriciler, ağır metaller atmosfere yayılıyor. Böylelikle çok miktarda zehirli kimyasal, besin zincirinden içme suyuna kadar dahil oluyor. Bunlar sonsuza kadar toprakta kalabiliyor ve besin zinciri ile insanlara taşınıyor. Yer altı sularına, içme sularına karışabiliyor. Özellikle etrafta tarımsal arazi varsa, yetiştirilen tarımsal ürünlere ve hayvanlara ciddi anlamda sirayet ediyor. Ayrıca bölgede yaşayan çocuklar ve yetişkinler de ciddi anlamda bu yangınlar sonucu ortaya çıkan zehirli kimyasalların riski altındadır. Bu sadece bir iş kazası meselesi değil; bu aynı zamanda bir çevre sorunu, su, hava ve toprak kirliliği anlamına geliyor. Buna dair bir an önce önlem alınması gerekiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PlastikGeri DönüşümYangınZehirTehlikeÇukurova ÜniversitesiSu Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Temel Bilimleri BölümüÖğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat GündoğduTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 104 sözleşmeli personel alacak
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 12 akademik personel alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal otel
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal otel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii'nin açılışını yaptı
Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı
Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı
"Hukukun tedbir alması görevdir"
"Hukukun tedbir alması görevdir"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma