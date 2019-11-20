Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107899
ALTIN
270.036
DOLAR
5.6868
STERLİN
7.3455
EURO
6.2893
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere zarar verildi
Keşan'da dün açılışı yapılan heykellere...
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Denizlispor'da hedef 6'da 6
Tekvandonun şampiyon annesi
Tekvandonun şampiyon annesi
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor
Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları...
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle Skolyoz’u yendi
Düzenli egzersiz ve fizik tedaviyle...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PKK/YPG'nin silah imalathanesine baskın

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı binada yapılan aramada, 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabının ele geçirildiğini duyurdu.

PKK/YPG'nin silah imalathanesine baskın

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı binada yapılan aramada, 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabının ele geçirildiğini duyurdu.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:47
16 Okunma
PKK/YPG'nin silah imalathanesine baskın

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’yi etkisiz hale getiren komandolarımız, Güvenli Bölge'nin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288'i sehpaya monteli, 395'i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi"  denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıRasulaynTerör örgütü PKK/YPG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Erdoğan: Otizm görülme olasılığı 68'de 1'e ulaştı
Emine Erdoğan: Otizm görülme olasılığı 68'de 1'e ulaştı
"Güvenli bölge insanların yurtlarına dönmelerini sağlayacak"
"Güvenli bölge insanların yurtlarına dönmelerini sağlayacak"
3 terörist etkisiz hale getirildi
3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci kara devriyesi yapıldı
MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci kara devriyesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim önümüze bunu da getirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim önümüze bunu da getirdiler
Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi
Fırat'ın doğusunda 7'nci kara devriyesi
UBER KRİZİYLE ZORA GİREN VİP DİZAYN ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNE HACİZ ŞOKU
UBER KRİZİYLE ZORA GİREN VİP DİZAYN ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNE HACİZ ŞOKU

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans