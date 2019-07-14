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PKK'ya 'Pençe' darbesi

PKK'ya 'Pençe' darbesi: 68 terörist öldürüldü

PKK'ya 'Pençe' darbesi

PKK'ya 'Pençe' darbesi: 68 terörist öldürüldü

14 Temmuz 2019 Pazar 15:54
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PKK'ya 'Pençe' darbesi

(DHA) - Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-2' harekatına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, temas sağlanan 4 teröristin 1'i yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklama, şöyle sürdürüldü: 

"Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu. Pençe-2 Harekâtı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet doçka uçaksavar mühimmat kutusu, muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kilowatt jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış doçka Uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKPençe-2
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