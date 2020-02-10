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PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi

Mardin'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece Irak ve Suriye'de ele geçirilen 'Lot 6 PA77' marka lav silahı ele geçirildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:24
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PKK'nın Irak ve Suriye'de kullandığı lav silahı, Türkiye'de de ele geçirildi

MARDİN - İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 PA77' marka lav silahı bulundu. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığ lav silahının Türkiye'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece Irak ve Suriye'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 10.02.2020 06:27
Anahtar Kelimeler:
PKKLav SilahıTürkiye
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