Pepee TV Kısa Zamanda Rekor Sayıda İzlendi

İSTANBUL- Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek tasarlanan özel kumanda ile güvenli bir şekilde izlenen Pepee TV, çok kısa zamanda izleyicilerin gözde kanalı oldu. Hem çocuklar hem de ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Pepee TV, Arçelik ve Beko smart TV’lerde son 3 haftada 16.000 kişi tarafından 243.000 kez izlendi.

Milli bir çizgi film kahramanına dönüşen Pepee karakteri, Türkiye’nin ilk dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile eğitici ve öğretici yayınlarını sunmaya devam ediyor. Ülkemizin ilk dijital çocuk televizyonu olan Pepee TV, yüzde 100 güvenli, zaman ayarlı, eğlendirirken eğiten ve tercihe göre reklamsız olarak çocukların karşısına çıkıyor. KidSafe sertifikasına da sahip olan Pepee TV’de 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 1000’den fazla çizgi film bölümü yer alıyor.

Düşyeri ile Arçelik ve Beko işbirliği sayesinde Pepee TV kumandası ile çocuklar sadece dijital dünyada değil evlerinde de güvenle çizgi film izleyebiliyorlar.

Haber: Elif Hayvalı