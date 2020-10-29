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Palandöken'in zirvesine 'cumhuriyet tırmanışı'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine 'cumhuriyet tırmanışı' gerçekleştirildi. Tırmanış, zirvede açılan bayrak ve Atatürk posteri ile sona erdi.

29 Ekim 2020 Perşembe 13:52
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Palandöken'in zirvesine 'cumhuriyet tırmanışı'

ERZURUM - Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki otelin önüne saat 09.30'da otobüslerle gelen Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi Ejder3200, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Aktivasyon Merkezi üyeleri ve vatandaşların eşlik ettiği 97 kişilik ekip, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) eski Başkanı Alaattin Karaca önderliğinde tırmanışa geçti. Güneşli havada, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, anlamlı tırmanış gerçekleştirdi. Palandöken'in 2 bin 900 rakımında, yaklaşık 10 dakikalık ihtiyaç molası veren dağcılar, selfie çekerek, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünü ölümsüzleştirdi. TDF eski Başkanı Karaca, 29 Ekim tırmanışına katılanları kutlarken, ilk kez tırmanacak gençlere neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler verdi.

Tırmanışa ilk kez katılan Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Alev Coşkun, "Erzurumluyum. Bugün cumhuriyetimiz ilan edildi. Tüm zorluklara göğüs gerip tırmanışı gerçekleştirdik. Böylesine anlamlı bir etkinliğin içinde olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Pınar Koç ise, “Çok heyecanlıyım. Zirvede Türk bayrağını ve Atatürk posterini açıp cumhuriyeti coşkuyla kutlayacağız. Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünü 97 kişi ile anıyoruz” dedi.

Yaklaşık 2,5 saat tırmandıktan sonra Palandöken'in zirvesine çıkan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti. Etkinlik sonunda gençler, Azerbaycan bayrağını da zirvede açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalandökenErzurum Atatürk Üniversitesi Spor KulübüBüyükşehir Belediyesi Ejder3200
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