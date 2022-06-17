ÖZLEM DEMİR ERGANİ’YE GİTTİ, YOKSUL ÇOCUKLARLA KUCAKLAŞTI

HABER: AZİZ KARATAŞ

Fedakar öğretmen Yusuf Tumay’ın, çadırlarda yaşam süren mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik başlattığı ‘Haydi gülümse’ projesine, İstanbul’dan ünlü desteği geldi. Eğitim başta olmak üzere, hayır işlerindeki duyarlılığıyla takdir toplayan ünlü sunucu Özlem Demir, projeye destek vermek amacıyla Diyarbakır’ın Ergani İlçesine gitti. Özlem Demir, öğretmen Yusuf Tumay ile birlikte, çadırlarda yaşam süren yoksul çocukları ziyaret edip, onlara çeşitli hediyeler sundu. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onların mutluluğuna ortak olan Özlem Demir, oldukça duygulu anlar yaşadı.

Projeyi hayata geçiren fedakar ve örnek öğretmen Yusuf Tumay’a teşekkür eden ünlü sunucu Demir, ‘’Bu duyarlılığa herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada yaşadığım mutluluğun tarifi yok. Tertemiz yürekler, tertemiz yüzler ve minik eller. Öyle sıcak öyle huzur verdi ki anlatamam. Fedakar Yusuf hocamızı tebrik ederim. Ona bu yolda azda olsa bir destek ve katkıda bulunmuş isem ne mutlu bana’’ dedi.