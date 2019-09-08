Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.

Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin, Ömerli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirtti.

08 Eylül 2019 Pazar 13:03
7 Okunma
Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

ANKARA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Bakan Soylu:Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3'ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Kansuva, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTerörTufan KansuvaMardin özel Harekat şube Müdürü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı
Hemşin'deki sel ve heyelanlarda tek katlı ev çöktü, 24 daireli apartman boşaltıldı
Asırlık ağaçların zeytini açık artırmayla satılacak
Asırlık ağaçların zeytini açık artırmayla satılacak
Karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgahta
Karadeniz'de sezonun ilk palamutları tezgahta
Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır
Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır
Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
HDP önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı
HDP önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı
Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat
Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
Türkiye-ABD arasında kritik görüşme
Türkiye-ABD arasında kritik görüşme

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans