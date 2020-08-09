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ÖZDEMİR AİLESİN MUTLU GÜNÜNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Bir Önceki Dönem Araban Belediye Başkanı ve RBN Otomotiv Rent A Car Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdemir, Oğlu Celal Özdemir için Araban ilçesinde dillere destan bir düğün töreni yaptı.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:45
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ÖZDEMİR AİLESİN MUTLU GÜNÜNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurt dışından ve yurt içinden seçkin kişilerin katıldığı düğün töreninde Özdemir ve Yıldırım Ailelerinin mutlu gününde Binlerce kişi yalnız bırakmadılar.

İşte düğün Törenine Katılanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, Çakırhöyük Belediye  Başkanı Mitat Kilıç, Köseleci Belediye Başkanı Kerim Durgut, Ak Parti  İlçe Başkanı K. Murat Kasney,  CHP ilçe Başkanı  Mustafa Kayacı, MHP ilçe Başkanı İskender Gör .İyi Parti İlçe Başkanı  Mutalip Yılmaz, Deva Partisi İlçe Başkanı  Mehmet Arslan, Gelecek Partisi İlçe Başkanı İsa Türk, Hasa Belediye Başkanı Andurrahman Demirel , Çakır höyük Eski Belediye Başkanı Hasan Özdemir ,Suvarlı Belediye Başkanı  Mehmet Kurtulmuş , Şoförler Odası Başkanı  Mustafa Karademir , SS Araban Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve kefalet Kooperatifi Başkanı Murat İlik, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun , Araban Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ,STK Temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri ,Muhtarlar ,Yurt Dışından ve yurt içinden seçkin kişiler ,Özdemir  ve Yıldırım Aileleri ve akraba ve eş ve dostlar katıldı .


Gelin Neslihan ve Damat Celal Özdemir `in mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Özdemir, Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Düğün Töreni için açıklamalarda bulundu.

Özdemir,  Oğlumuz Celal gelinimiz Neslihan, Özdemir ve Yıldırım ailelerimizin bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmayan gerek telefonla, mesajla mutluluk temenni dileklerini ileten ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm eş dost ve akrabalara teşekkür ediyorum. Rabbim bu iki gencimizi her iki cihanda Mesut bahtiyar etsin inşallah. Dedi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Araban BelediyeRbn OtomotivRent A CarMehmet özdemirDüğün
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