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Özdağ'dan eylem yapan Uygur Türklerine destek ziyareti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapan Uygur Türklerini ziyaret etti.

25 Şubat 2021 Perşembe 15:02
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Özdağ'dan eylem yapan Uygur Türklerine destek ziyareti

İSTANBUL - 18 Aralık 2020'den bu yana Çin'in Sarıyer'de bulunan İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanarak "Ailem Nerede?" eylemi yapan Uygur Türklerinin nöbeti devam ediyor. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden haber alamayan ve yakınlarının kamplarda alıkonulduğunu öne süren grup, ellerindeki döviz ve pankartlarla konsolosluk yakınında topladı. Uygur Türkü grup, yıllardır haber alamadıkları aile ve yakınlarının durumunu öğrenmek için bugün de Çin'deki gözaltı kamplarında tutulduğunu düşündükleri aile üyeleri hakkında bilgi talep etti. Ellerindeki pankartlarda ve üzerlerine giydikleri yeleklerde haber alamadıkları yakınlarının fotoğrafları olan grup, kamplarda tutulan Uygur Türklerinin işkenceye ve tecavüze maruz kaldığını ifade etti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da ziyarette bulunarak eyleme destek verdi.  

"PEKİN'İN BİR AN ÖNCE BU ZALİM UYGULAMAYA SON VERMESİNİN ZAMANI GELMİŞTİR"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da nöbete gelerek, Uygur Türklerine desteğini belirtti. Özdağ, eylem yapanlarla sohbet ederek, dertlerini dinledi. Burada bir açıklama yapan Özdağ, "Çin 21. yüzyılın başında, Doğu Türkistan'da 20. yüzyılın karanlıklarında kalmış Nazi uygulamalarını tekrar canlandırmıştır. Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan, Çin'in her geçen gün artan baskı rejimi altında haksız, adaletsiz ve zalim uygulamaları yaşamaktadır. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz binlerce seneden bu yana Türklüğünü  muhafaza ettikleri Doğu Türkistan'ın Türk karakterini, Türk kültürünü, Türk varlığını 21. yüzyılda da, 22. yüzyılda da, 23. yüzyılda da, kıyamete kadar muhafaza etmeye,  bütün Çin baskılarına rağmen muvaffak olacaklardır.  Pekin'in bir an önce aklını başına alıp büyük Türk dünyasının düşmanlığını kazanmak istemiyor ise, Doğu Türkistan'da başlatmış olduğu bu zalim uygulamalara son vermesinin zamanı gelmiştir" dedi. 
 

"BENİM GİBİ BABASIZ ÇOCUKLAR UMUT BEKLİYOR"

Babasını 7 senedir görmediğini söyleyen ve annesi İlminur Emin ile her gün nöbete gelen 10 yaşındaki Fatma, "3 yaşımda geldim ama Çinliler yüzünden 7 senedir babamı göremiyorum. Bir ses yok" diye konuştu.  Annesi İlminur Emin ise, "2014'den sonra eşim, babam  ve ablamla hiç görüşemedim. Senelerdir bekledik, hala bekliyoruz. Zulüm olmasa bu insanların burada ne işi var?" dedi. 4 senedir annesinden haber alamadığını ifade eden bir başka eylemci ise, "Ben buradan tüm insanlığa sesleniyorum.  Lütfen sesimi insan olan herkes dinlesin. Çünkü bu küçük bir mesele değildir. Yok edilmek üzere olan bir milletin meselesidir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uygur Türklerine Destek ZiyaretiİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit ÖzdağÇin
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