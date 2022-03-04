Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.998,80
ALTIN
890,11
DOLAR
14,25
STERLİN
18,92
EURO
15,57
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni

04 Mart 2022 Cuma 15:51
Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni

İSTANBUL - Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Elmalıpınar, için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncu Hüseyin Elmalıpınar için bugün öğle vakti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı. Cemevindeki törenin ardından Elmalıpınar, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.


 

"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın sevenlerine sabır dileyerek, "Üzüntülüyüz. Hüseyin kardeşimle dertleşme imkanımız olmuştu. İstanbul'umuzun önemli bir sanatçısıydı. Hayatı boyunca dik bir duruşu vardı. Sanat camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu.


 

"KEŞKE ONUN HAKKINI BU KADAR YEMESELERDİ"

Oyuncu Abidin Yerebakan, "Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar yemeselerdi. Parasını alamadığını biliyorum. Hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. İnsani tarafı her şeyden öndeydi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Böyle aktörler kolay yetişmiyor" dedi.


 

"BİRLİKTE ÇOK ROL ALDIK"

Oyuncu Ahmet Talay, "Rabbim rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan cennetin yolculuğuna Allah onu kabul eder inşallah. Hüseyin kardeşimle birlikte çok rol aldık, erken gidenlerden oldu. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu. Oyuncu Mekin Sezer ise "Beraber çalışmıştık, çok ince ruhluydu. Başımız sağ olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Hüseyin ElmalıpınarCenazi Töreni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı
THY: İç hat uçuşlarında PCR testi kaldırıldı
Bakanlar Soylu ve Özer, okulda deprem tatbikatında
Bakanlar Soylu ve Özer, okulda deprem tatbikatında
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Dertlere derinleşmek yerine, 5 adımda fırsat yaratmaya odaklanmak
Dertlere derinleşmek yerine, 5 adımda fırsat yaratmaya odaklanmak
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Akrep Nalan, yaşamını yitirdi
Akrep Nalan, yaşamını yitirdi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, görevi devraldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma