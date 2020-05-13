Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Yeni Çamlıca kulesinde yangın
Yeni Çamlıca kulesinde yangın
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı
Kocaeli'deki fabrikada boya tankı patladı
MSB: 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı etkisiz hale...
Van'da akıllı maske tasarladılar
Van'da akıllı maske tasarladılar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Osmanlı Ülkü Ocakları kuruldu

Osmanlı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Turgut Başdaş ilklere imza atmaya devam ediyor.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:25
0 Okunma
Osmanlı Ülkü Ocakları kuruldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Osmanlı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Turgut Başdaş, Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonun kurulması ile ilgili Kanal7haber Müdürü Gazeteci Abdullah Yiğit `e açıklamalarda bulundu. 

Başdaş, Kısa Bir süre İçerisinde Osmanlı Ülkü Ocaklarını kurduktan sonra yurtdışı ve yurt geleninde teşkilatlanmadan sonra bugün ise Osmanlı Ülkü Ocakları, Osmanlı İş Adamları Derneği, Osmanlı Hareket Ocakları, Nizam -ı Cedit Derneği ve Afganistanlılar Yardımlaşma Dernekleri Birleşerek Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu  `nu kurduk. Ülkemize Milletimize Hayırlı Uğurlu olsun. 

Osmanlı Ülkü Ocakları Federasyonu Genel Başkanı Turgut Başdaş olarakta bundan sonra bizim ile Federasyon olan derneklerin her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açılması için çalışmalara bugünden ita beren başlamış durumdayız rabbim yardımcımız olsun dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.05.2020 13:29
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı Ülkü Ocakları KurulduDinçer KaracalarTurgut Başdaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramdan sonra uygulamalar yumuşatılacak
Bayramdan sonra uygulamalar yumuşatılacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz
Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Tren kazası davasında tek tutuklu sanığın tahliye talebine ret
Tren kazası davasında tek tutuklu sanığın tahliye talebine ret
Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi
Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi
Şehit evladının hatırasıyla tek başına yaşıyor
Şehit evladının hatırasıyla tek başına yaşıyor
Bakan Akar, yeni fişek hattının açılışını yaptı
Bakan Akar, yeni fişek hattının açılışını yaptı
Kuveyt'teki 280 Türk işçi, Türkiye'ye getirildi
Kuveyt'teki 280 Türk işçi, Türkiye'ye getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı