Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni İdlib'teki saldırı sonrası iptal edildi
46. Pantene Altın Kelebek Ödül...
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
Altın yatay, petrol geriledi
Altın yatay, petrol geriledi
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Osmaniye'ye 2 şehidin ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.

28 Şubat 2020 Cuma 12:12
0 Okunma
Osmaniye'ye 2 şehidin ateşi düştü

OSMANİYE - Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. 

DEDESİ DE 1977'DE ŞEHİT OLMUŞ

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İdlib SaldırısıOsmaniye2 şehitUzman Çavuş Batuhan TankUzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi
Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi
Şehit uzman çavuş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır
Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Mağaraya sığınan Suriyeli aileler için çadır kuruldu
Mağaraya sığınan Suriyeli aileler için çadır kuruldu
'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok'
'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı