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Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:50
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Osmangazi Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Osmangazi Belediyesi’ne ait 7 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu(nun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacak.

Kükürtlü Mahallesi'nde bulunan 5 adet daire ile 2 adet dükkanın satış ihalesi Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’de yapılacak. İhaleye ait şartname ve ekleri Mali Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200 TL olup ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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