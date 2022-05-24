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Osmancık Belediyesi Memur alacak

24 Mayıs 2022 Salı 13:35
Osmancık Belediyesi Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çorum ili Osmancık Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 20.06.2022 gününden 22.06.2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediye İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne (Osmancık Belediyesi Yeni Hizmet Binası- Güney Mahallesi Çorum Caddesi No:2 Osmancık/ÇORUM) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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