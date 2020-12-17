Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
kapalı
Gazete Sayfaları İLANLAR Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1398
ALTIN
468.119
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5589
EURO
9.4910
TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak
TİGEM, 145 sözleşmeli personel...
Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak
100 Uzman Erbaş alınacak
Adana Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitim hizmeti alacak
Uzaktan eğitim hizmetini alınacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 36...
Personel hizmeti alınacaktır
Personel hizmeti alınacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Oruç Reis' yeni görev bekliyor

Antalya Limanı'nda, bir süre ikmal ve bakım için demirli kalan, birkaç gün önce ise Antalya açıklarına demirlenen sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis' için yeni görev bekleniyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:04
4 Okunma
'Oruç Reis' yeni görev bekliyor

ANTALYA - Sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Yunanistan'ın Türkiye sorumluluk sahasında NAVTEX duyurusu ilan etmesinin ardından Türkiye'nin daha önce ilan ettiği NAVTEX duyuruları kapsamında Akdeniz'de farklı zamanlarda göreve çıktı. Görev bitiminde ikmal ve bakım için Antalya Limanı'na demirlenen, aralıklarla bakımı yapılan ve cihazları test edilen 'Oruç Reis', daha sonra Antalya açıklarında demirlendi. Göreve başladığı 10 Ağustos'tan bu yana Akdeniz'de 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik arama yapan 'Oruç Reis'in yakınlarında ise Sahil Güvenlik botu ile bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya LimanıOruç Reis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Koronavirüs ilacını bulan Kıbrıslı Türk bilim insanı tarih verdi
Eski bakan Atilla Sav, son yolculuğuna uğurlandı
Eski bakan Atilla Sav, son yolculuğuna uğurlandı
Kızılay’dan Azerbaycan ve Bosna Hersek’e 9 TIR insani yardım
Kızılay’dan Azerbaycan ve Bosna Hersek’e 9 TIR insani yardım
Avrasya Tüneli'ne, Uluslararası İnovasyon Ödülü
Avrasya Tüneli'ne, Uluslararası İnovasyon Ödülü
Fesih yasağı iş yerlerinde mobbinge yol açıyor mu?
Fesih yasağı iş yerlerinde mobbinge yol açıyor mu?
Amacımız aşıları ihtiyaç sahibi ülkelerle paylaşmak
Amacımız aşıları ihtiyaç sahibi ülkelerle paylaşmak
Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti
Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
Diyarbakır'da HDP il binası önünde gerginlik
Uludağ'da kar yağışı turistleri sevindirdi
Uludağ'da kar yağışı turistleri sevindirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma