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Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat

Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölgede yarın Türk ve ABD askerleri tarafından yapılacak ilk kara devriyesi öncesi, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat

Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölgede yarın Türk ve ABD askerleri tarafından yapılacak ilk kara devriyesi öncesi, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:01
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Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat

ŞANLIURFA

Suriye’nin kuzeyine kurulacak güvenli bölgede yarın Türk ve ABD askerleri tarafından yapılacak ilk kara devriyesi öncesi, sınır hattına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Sınır güvenliğine yönelik terör tehdidinin sonlandırılması ve sivillerin geri dönüşleri için Fırat’ın doğusundaki bölgede Türkiye ve ABD tarafından ortak güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 12 Ağustos gününden itibaren Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde çalışma yürüten iki ülke askerleri, havadan 3 kez ortak uçuş yaptı ve karadan da devriyenin yarın yapılacağı duyuruldu.

Sınırdaki hareketliliğin yoğun olarak hissedildiği Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulu olduğu Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad kentine komşu Akçakale ilçesine, sabah erken saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 15 zırhlı araç, polis eskortu eşliğinde sınırdaki Akçakale ilçesine geldi. Zırhlı araçların sınır hattındaki askeri noktalarda konuşlandırılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SınırTürkABDKara DevriyesiSınır HattıZırhlı AraçSevkiyat
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