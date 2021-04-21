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Ordu’da maden sahası için ağaç kesimine tepki

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 2015 yılından beri altın arayan, İngiliz ortaklı Altıntepe Madencilik şirketi, maden sahasını genişletmek için girişimde bulundu. Şirket, genişleteceği saha içinde kalan ormanlıkta aldığı izinle ağaç kesimine başladı. Bölgede yaşayanlar, şirketin ağaç kesimine tepki gösterdi. Zekiye Bici, “Çam ağaçları hep kesildi. İçimiz sızladı. Buna engel olunsun. Ne ağacımız ne suyumuz kaldı” dedi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 15:52
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Ordu’da maden sahası için ağaç kesimine tepki

ORDU - Fatsa ilçesinde, İngiliz Stratex International Madencilik ile Altıntepe Madencilik şirketleri tarafından 2015'te altın arama faaliyetleri için maden sahası kuruldu. Bölgede yaklaşık 7 yıl boyunca altın arayan firmaya verilen ruhsat süresi, ocak ayında sona erdi. Daha sonra ruhsat süresi uzatılan şirket, maden sahasını genişletmek için girişimde bulundu. Bu kapsamda şirket, genişleteceği saha içinde kalan ormanlık alanlarda aldığı izinle kestane ve çam ağaçlarının kesimine başladı. Fatsalılar ise şirketin yaptığı ağaç kesimlerine tepki gösterdi. Altın ayrıştırma çalışmalarının ardından doğanın dengesinin bozulduğunu savunan bölge halkı, yaklaşık 4 bin 500 çam ve kestane ağacının kesim kararının durdurulmasını istedi.

‘AĞAÇ KESİMLERİNE ENGEL OLUNSUN’

Yörede yaşayan Zekiye Bici, ağaç kesimlerine engel olunmasını isteyerek, "Biz istemiyoruz. Burada ne meyvemiz oluyor ne fındığımız oluyor. Hiçbir şeyimiz olmuyor. Yazık, günah değil mi? Burada ağaç kesimi yapıyorlar. Çam ağaçları hep kesildi. İçimiz sızladı. Buna engel olunsun. Ne ağacımız ne suyumuz kaldı" diye konuştu.

Semiha Atar ise "Ormanlarımızı kestiler. Bizim de camdan baktıkça moralimiz bozuldu. Ne yemek yedik ne ekmek yedik. Buradaki madende çalışmalarından sonra ağzımızın tadı değişti. Ne yediğimizi biliyoruz ne içtiğimizi. Hiçbir şeyden tat alamıyoruz. Doğamızı öldürdüler" dedi.

Cevat Atar da "Bir ağacın değeri nedir? Biz neyinden faydalanıyoruz? Yaprağını budarız, hayvanımıza yediririz. Kestane ağaçları kesiliyor. Köylüler bunları toplar, satarlar. Karadeniz’de bu yıl 50 yılın kuraklığı yaşandı. Ben fındık bahçemden 22 çuval fındık alıyordum. Geçen sene 8 çuval fındık aldım. Bu sene hiç olmaz, diye tahmin ediyorum" diye konuştu.

Halil Bici ise "Bu maden olmadan burada çok güzel yaşam alanı vardı. Doğa ile iç içeydik. Biz burada arıcılık yapıyorduk. Türkiye’de birinci Anzer balı, ikincisi kestane balıydı. Yer altının pazarlığı olmaz. Bu köyde meyve işi yok. Günden güne verim düşüyor" dedi. 

'YASA DIŞI ÇALIŞMA YOK' AÇIKLAMASI 

Öte yandan İngiliz Stratex International Madencilik ile Altıntepe Madencilik yetkilileri, çalışmanın yasal olduğunu belirterek, yasalar dışında iş yapılmadığı açıklamasında bulundu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden Sahası Için Ağaç KesimiOrduTepki
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