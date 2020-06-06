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Ölüme terkedilen 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içindeki toplam 100 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

06 Haziran 2020 Cumartesi 09:47
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Ölüme terkedilen 100 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE - Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında 4- 5 Haziran tarihlerinde bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kadırga Burnu ve Babakale açıklarına giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 3 ayrı lastik bot içinde 100 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

DHA

Son Güncelleme: 06.06.2020 10:01
Anahtar Kelimeler:
Yunanlıların ölüme Terk Ettiği 100 Kaçak GöçmenSahil GüvnelikTürkiyeçanakkale
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