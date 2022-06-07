Olivia İstanbul Fuarı’nın yıldızı MİTSO oldu

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yine Milas zeytin ve zeytinyağının güçlü bir tanıtımını yaptıklarını belirten MİTSO Başkanı Reşit Özer, “İzmir’deki fuarda iz bıraktık. İzmir fuarı Türkiye’nin ilk ve tek AB coğrafi işaretli zeytinyağı olan Milas zeytinyağının tanıtımı için çok başarılı geçti. Şimdi sıra İstanul’a geldi. İstanbul için de çok iyi bir şekilde hazırlandık. Milas’ımızı ve Milas zeytinyağımızı en iyi şekilde tanıtacağız” dedi.

MİTSO Başkanı Özer, “MİTSO olarak odamız üyesi imalatçı firmalarımız ile kooperatiflerimizi desteklemek, firmalarımızın ulusal ve uluslararası işletmelerle işbirliklerini sağlamak ve tanıtım ile ticaret hacimlerini geliştirmeye katkı sağlamak için çok başarılı geçen İzmir’den sonra Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi’ne katıldık. Yöremizin zeytini ve zeytinyağı oldukça kıymetli, butik üretim ile firmalarımız ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül alıyor, ihracat kapılarını aralıyor. Üye firmalarımızla birlikte Olivia İstanbul Zeytinyağı Fuarı ve Ulusal Zirvesi’nde olmayı çok önemli buluyoruz. Zeytin ve zeytinyağının dışında kooperatiflerin ürettiği farklı yöresel ürünlerimizi de tanıttığımız fuara İstanbul’da bulunan herkesi Milas’ın zeytin ve zeytinyağı ile doğal yöresel ürünlerini tatmak üzere davet ediyoruz.” diye konuştu.

Özer “Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu'da bu oran yok denecek kadar az ve zeytinyağı adı altında başka yağlar tüketilmektedir. Amacımız, bu fuar organizasyonları ile bilinçli zeytinyağı tüketicisi oluşturmak ve tağşişli zeytinyağının piyasaya arzını engellemektir” dedi.

İlk iki gününün çok sayıda ziyaretçinin katılmasıyla çok başarılı geçtiğini belirten Özer, zeytin ve zeytinyağı sektörünün Türkiye’de daha bilinçli ve daha organize çalışması yolunda sektör fuarlarının büyük önem arz ettiğini söyledi. Fuarda ulusal ve uluslararası birçok görüşmenin gerçekleştiğini belirten Özer, zeytinyağı tadımı yaptırılacağının altını çizerken, doğru ve kaliteli zeytinyağı tüketimi hakkında bilgilenmeleri için ziyaretçileri MİTSO standına davet etti.