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Oğuzhan Süral, Dünyadaki En Güçlü 50 Global Türk Yöneticiden birisi seçildi

14 Mart 2022 Pazartesi 13:18
Oğuzhan Süral, Dünyadaki En Güçlü 50 Global Türk Yöneticiden birisi seçildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Toplam 25 yıllık kariyerinin son 17 senesini Sağlık sektöründe Esas Holding, Acıbadem Sağlık Grubu ve Dünyagöz Hastane Gruplarında üst düzey yönetici olarak geçiren, görev aldığı grupların büyümesinde aktif rol oynayan ve sağlık startuplarında yatırımcı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyet gösteren Oğuzhan Süral; 2021 yılını 3 milyar Euro ile tamamlayan Avusturya merkezli VAMED Grupta; CIS’ten sorumlu Kıdemli Yönetici olarak yaptığı görevde, Dünyadaki En Güçlü 50 Global Türk Yöneticiden birisi seçildi.

Pandemi ile birlikte önemi çok daha iyi anlaşılan hastane tasarımı, insan kaynakları ve yönetimi konusunda anahtar teslim projeler gerçekleştiren VAMED Grupla birlikte sorumlu olduğu ülkelerde, Türkiye’de edindiği deneyimi çok aktif şekilde kullanan Süral, Kişiselleşmiş Sağlığın 2020 sonrası hayati önem kazandığını; pandemi ile birlikte “hastalık” kadar “koruyucu sağlık” hizmetlerinin öneminin daha çok ortaya çıktığını, içi boşaltılan “wellness kavramının ise hayat kurtaracak kadar öneminin ispatlandığını belirtti.

Dünya ekonomisine bakıldığında sağlık hizmetlerinin payının son 2 yılda ne kadar arttığının görülebileceğini belirten Süral, doğru yönetilen ve yatırım yapılan “Hastaneci”lik sektörünün önemini hem kamunun hem de özel sektörün çok net verilerle kavradığını belirtti.

Önce Vatan Gazetesi

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Oğuzhan Süral
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